В Мордовии 38-летний мужчина осужден за покушение на дачу взятки замначальнику колонии

В Зубово-Полянском районе суд вынес обвинительный приговор 38-летнему фигуранту уголовного дела, отвечавшему пред законом по коррупционной статье. По информации Следственного комитета по РМ, он пытался через посредника дать взятку руководящему сотруднику исправительного учреждения.

Следствие установило, что в июне 2023 года обвиняемый через посредника пытался передать взятку заместителю начальника исправительной колонии, где он отбывал наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Желая получить содействие в оформлении документов на замену неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, он через знакомого решил дать офицеру взятку в размере 50 тысяч рублей.

От получения денежных средств заместитель начальника колонии отказался, в связи с чем преступление не было доведено до конца по не зависящим от фигуранта обстоятельствам.

В свою очередь, противоправная деятельность сидельца была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ и УФСИН по РМ.

По приговору суда виновному было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.