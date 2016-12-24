Роспотребнадзор по РМ не выявил в пробах атмосферного воздуха повышенного содержания загрязняющих веществ

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Лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха на территории республики проводится Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия, Мордовским республиканским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и другими ведомственными аккредитованными организациями.
По результатам контроля за качеством атмосферного воздуха в республике установлено, что основным источником загрязнения атмосферы является автотранспорт и промышленные предприятия. К приоритетным загрязнителям относятся: взвешенные вещества, серы диоксид, летучие органические соединения, углеводороды.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия проводится социально-гигиенический мониторинг за качеством атмосферного воздуха в 28 мониторинговых точках во всех районах Саранска и 28 мониторинговых точках в муниципальных районах республики.
В 1 квартале 2024 года в порядке проведения мониторинга и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора исследовано всего 2027 проб атмосферного воздуха, из них – 1910 в городских поселениях и 117 проб
в сельских поселениях.
Из общего количества проб 802 отобрано в городских поселениях в зоне влияния промышленных предприятий, 1108 проб - на автомагистралях в зоне жилой застройки.
Превышение содержания загрязняющих веществ в пробах атмосферного воздуха в 1 квартале 2024 года не зарегистрировано.
Мониторинг за качеством атмосферного воздуха на территории Республики Мордовия продолжается.
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