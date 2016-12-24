Роспотребнадзор по РМ распространил информацию для паломников, планирующих совершить хадж в Королевство Саудовская Аравия в 2024 году

Сообщается, что в этом году выезд паломников осуществлялся в 12 воздушных пунктах пропуска, расположенных в 10 субъектах Российской Федерации: в республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Башкортостан, Чеченской Республике, Ставропольском крае, Московской, Новосибирской областях, городе Москва.

По результатам санитарно-карантинного контроля и медицинского наблюдения среди прибывших паломников выявлено 9 человек с признаками острых респираторных инфекций.

В ходе медицинского наблюдения за паломниками после возращения с хаджа выявлены завозные случаи инфекционных заболеваний среди паломников, в т.ч. гриппом H1N1, лихорадкой Денге, внебольничной двусторонней пневмонией.

В 2024 году выезд паломников на хадж будет осуществляться с 9 мая по 10 июня 2024 года, а отъезд паломников – с 20 июня по 21 июля 2024 года. Квота паломников из Российской Федерации составляет 25 тысяч человек.

С учетом требований Министерства здравоохранения Королевства Саудовская Аравия все прибывающие на хадж паломники обязаны иметь действующие международные сертификаты о вакцинации против менингита четырехкомпонентной вакциной.

Паломникам также рекомендовано провести вакцинацию против сезонного гриппа и против COVID-19 аккредитованными вакцинами и обновить статус вакцинации против вакциноуправляемых заболеваний: дифтерии, столбняка, кори.

По требованиям Министерства по делам хаджа и умры и Министерства здравоохранения Королевства Саудовская Аравия паломникам запрещен ввоз продуктов питания, кроме консервированных, обязательно должны быть врачи-специалисты по общей гигиене и профилактической медицине в составе персонала при хадж-миссии.

Перед путешествием рекомендуется уточнить в лечебном учреждении по месту жительства, привиты ли вы против инфекционных заболеваний, включенных в российский Национальный календарь (дифтерия, столбняк, корь, эпидемический паротит, краснуха, грипп). Если подошел срок очередной ревакцинации, рекомендуется ее получить до поездки.

Во время путешествия следует быть особенно осторожными при контакте с животными, так как они являются источниками многих инфекционных и паразитарных болезней. Не следует трогать кошек, собак и других животных! Не следует приближаться к местам скопления верблюдов, необходимо избегать контакта с ними.

Всем, возвращающимся из поездки и в случае появления любых симптомов заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле и др.) в течение 21 дня после прибытия на территорию Российской Федерации, необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию (вызвать медицинского работника на дом), проинформировав врача о недавнем пребывании на хадже.

Согласно информации Министерства здравоохранения Республики Мордовия, для желающих привиться паломников, выезжающих на хадж, на базе ГБУЗ Республика Мордовия «Мордовская республиканская станция переливания крови» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 3а, организована работа кабинета вакцинации, в рабочие дни с 08.00 до 12.00 часов, выходные суббота, воскресенье.