В Саранске откроется выставка тавлинских мастеров

26 апреля в Музее мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) откроется выставка работ участников Союза тавлинских мастеров «Меельце тешкс». Она приурочена к 25-летию этой общественной организации.

В экспозиции будет представлено более 100 лучших работ. Это скульптурные композиции, детские подвижные игрушки, солонки всевозможных форм, шкатулки, разнообразные ритуальные маски, карандашницы, резные лошадки, изображения домовят и т.д.

Стиль тавлинской игрушки отличается своеобразным построением пропорций фигур людей. Сюжеты работ рождаются из жизни села: сенокос, свадьба, проводы весны и многое другое.

Сейчас Союз тавлинских мастеров «Эрьмезь» объединяет около 20 талантливых резчиков, во главе с заслуженным художником Мордовии, членом Союза художников России Петром Рябовым. Их всех связывает большая любовь к общему делу. Главная задача Союза – сохранение этнических и духовных традиций народной культуры.

Многочисленные дипломы и грамоты, участие в республиканских, всероссийских и международных выставках художественной направленности и фестивалях, приглашения на разные семинары, скульптурные пленэры, симпозиумы финно-угорских народов, которые разворачиваются и набирают темп по всей стране, говорит о том, что творчество резчиков Союза получило широкое признание публики и профессионалов.