В прокуратуре Мордовии проведут личный прием граждан по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения

Прокурор республики Сергей Лапин совместно с руководством республиканских МВД, УГИБДД, Госкомтранса и Главой г.о. Саранск 26 апреля с 15 до 16 часов проведет прием граждан по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения (качество дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, разметок, последствия ДТП).

Прием будет проводиться в прокуратуре Мордовии (ул. Л. Толстого, 3). Жители районов республики смогут обратиться посредством видеоконференцсвязи из студий районных и межрайонных прокуратур.

Предварительно записаться на личный прием можно до 26 апреля 2024 г. по телефону 8 (8342) 47-55-05.

Отмечается, что для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, необходимо иметь на руках письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.