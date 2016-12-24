Поезд «Нижний Новгород - Симферополь» будет проходить через Саранск

Жители Мордовии смогут отправиться в Крым на поезде. Компания-перевозчик с 26 мая запускает маршрут «Нижний Новгород – Симферополь».



Поезд №552/551 будет отправляться с Московского вокзала Нижнего Новгорода в 00:09 и прибывать в Симферополь через двое суток в 06:00. Из Симферополя cостав будет отправляться в 21:10 и прибывать на Московский вокзал Нижнего Новгорода через день в 21:00.



Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться: 26, 30 мая, 5, 9, 15, 19, 25, 29 июня, 5, 9, 15 июля.

Из Симферополя: 23, 27 мая, 2, 6, 12, 16, 22, 26 июня, 2, 6, 12 июля.

Маршрут его будет пролегать через Арзамас, Саранск, Пензу, Балашов, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Семь Колодезей, Владиславовку и Джанкой.