Спортсмен из Мордовии победил на чемпионате России по пауэрлифтингу

Главный национальный старт по пауэрлифтингу (спорт ЛИН) принимал Нижний Тагил с 27 апреля по 5 мая. В соревнованиях участвовали 85 атлетов из 13 регионов России.

По информации Минспорта РМ, воспитанник Республиканской спортшколы паралимпийского и сурдлимпийского резерва Игорь Долгов завоевал золотую медаль в весовой категории до 59 кг.

Общая сумма взятого веса у него составила 480 кг. Приседание - 180 кг, жим лежа - 105 кг, становая тяга - 195 кг. Спортсмен из Мордовии обошел ближайшего соперника на 95 кг.

Отмечается, что это уже четвертая золотая медаль Игоря Долгова на чемпионатах России по пауэрлифтингу.