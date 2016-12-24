В Мордовии расширили возможности по использованию республиканского материнского капитала

В столице Мордовии 23 апреля прошла очередная сессия Госсобрания РМ, в работе которой приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, члены регионального Правительства, руководители исполнительных органов власти и местного самоуправления.

Парламентарии расширили возможности по использованию республиканского материнского (семейного) капитала. Теперь многодетным семьям предоставляется возможность направлять средства республиканского материнского (семейного) капитала на ремонт находящегося в их собственности жилого помещения, а также на приобретение оборудования, инвентаря, музыкальных инструментов, экипировки, необходимых для учебы ребенка в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также в негосударственных образовательных организациях, имеющих соответствующую лицензию и аккредитацию.

В целях социальной поддержки инвалидов по зрению были внесены изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в Республике Мордовия». В дополнение к федеральной выплате устанавливается ежегодная региональная денежная выплата в размере 15 тысяч рублей для компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника.



В соответствие федеральному законодательству был приведен закон «О дополнительной мере социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В частности, скорректирован порядок предоставления сертификата на приобретение жилого помещения сиротой. Теперь приобрести квартиру детям-сиротам можно в любом регионе России.

Для смягчения негативных последствий от увеличения кадастровой стоимости объектов недвижимости и во избежание резкого увеличения налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства, депутаты определили налоговую преференцию с поэтапным доведением до полной суммы начисленного налога на имущество организаций, рассчитанного от кадастровой стоимости. В 2024 году рост суммы налога составит не более 40% к уровню 2023 года, в 2025 году – 30% к уровню 2024 года и в 2026 году – 30% к уровню 2025 года.



Депутаты приняли обращение Госсобрания Мордовии к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину по вопросу совершенствования порядка приема экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства.

На заседании регионального Координационного совета по демографической и миграционной политике Глава Мордовии поручил Госсобранию проработать механизм привлечения представителей общественных организаций для оценки уровня владения русским языком. «Вопрос крайне важный и имеет социальную значимость для страны. Интеграция иностранных граждан в российское общество должна быть основана на уважении к русскому языку, истории, законам и жизненному укладу страны», – отметил на сессии Председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин.

С отчетом об итогах работы в 2023 году на сессии выступил председатель Счетной палаты Мордовии Николай Ларьков, доклад о своей деятельности представила Уполномоченный по правам ребенка в РМ Наталья Юткина.