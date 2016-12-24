В Саранске пожилому «автору» ножевой расправы над двумя парнями суд отмерил 5 лет колонии строгого режима

В столице Мордовии суд вынес приговор 62-летнему жителю Лямбирского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум потерпевшим и незаконное хранение наркотических средств.

20 июня прошлого года в дежурную часть полиции в Саранске поступило сообщение из больницы о двух пациентах с проникающими колото-резаными ранениями - в медицинское учреждение были доставлены двое парней, 1987 и 1990 годов рождения.

В ходе выяснения обстоятельств оперативники уголовного розыска МВД по РМ установили, что ранения потерпевшим причинил неизвестный мужчина, с которым они находились в одной компании. После произошедшего подозреваемый скрылся.

В результате дальнейшей работы была получена информация, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель Мордовии. Во взаимодействии с региональным УФСИН местонахождение беглеца было установлено - он был задержан в поселке Потьма и доставлен в Саранск.

Как сообщает МВД по РМ, следователи восстановили картину произошедшего. Накануне ножевой расправы пожилой мужчина и двое его знакомых в состоянии алкогольного опьянения приехали в Саранск, где остановились на съемной квартире. Утром они покинули жилье. Возле дома на улице между ними произошел конфликт, в результате чего фигурант дела ножом нанес ранения молодым людям.

В последующем у жителя Лямбирского района также было обнаружено около 2 граммов синтетического наркотика, который он вместе с потерпевшими приобрел в Пензенской области путем извлечения из тайника с целью личного потребления.

Приговором суда 62-летнему мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.