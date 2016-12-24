Председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ ответил на вопросы жителей

23 апреля в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан в прямом эфире отвечал Председатель Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин.

Он рассказал о мероприятиях по строительству и ремонту дорог в 2024 году.

«Планируется обновить порядка 88 объектов. Основную часть из них восстановим в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 14 дорожных полотен приведем в порядок в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Работы будут вестись во всех районах республики», - сказал Валерий Кандрин.

Что касается Саранска, то здесь отремонтируют 11 дорог. Это автодороги по ул. Гагарина (от ул. Полежаева до ул. Коммунистическая), ул. Докучаева (от ул. Зеленая до ул. Гончарова), ул. Кооперативная (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная). Также обновят Лямбирское шоссе, ул. Мичурина, проезд Жуковского, ул. Рабочая и ул. Васенко (от ул. Титова до ул. Пролетарская). Работы будут вестись и по ул. Косарева.

Полный перечень всех объектов можно увидеть на официальной странице Госкомтранса республики в официальном портале органов государственной власти РМ.

В рамках прямого эфира также было отмечено, что в период таяния снега или дождей регулярно фиксируются жалобы на размытые дороги и наличие ям после зимнего сезона. Председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ отметил, что вопрос находится на контроле. Все эти участки восстановят. Ямочный ремонт на дорогах регионального и межмуниципального значения начали в марте. Работы будут вестись и в апреле, и в мае.

Проблемным для автомобилистов моментом остается перекрытие федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» на обходе Саранска в связи с ремонтными работами на мосту через реку Инсар. Весь транспорт сейчас идет через городские улицы, что ведет к образованию заторов. Валерий Кандрин рассказал, какие меры предпринимаются, чтобы их избежать. К примеру, изменены режимы работы светофоров в районе магазина «Леруа Мерлен», на перекрестке Северо-Восточное шоссе - Александровское шоссе, а также на Ромодановском посту. Это помогло примерно на 20% снизить заторы.

«Дополнительно к этому мы поменяли режим работы светофоров в сторону центра по ул. Коммунистическая. Эта ситуация тоже постоянно мониторится. Тем более сейчас мы внедряем на территории республики интеллектуальную транспортную систему. Поменяли 23 светофорных объекта в центре Саранска, в этом году планируем поменять еще 23. Также обеспечиваем возможность создания так называемой «зеленой волны», чтобы снизить нагрузку на дорожную сеть в центре столицы региона, что тоже позволит повлиять на снижение заторовых ситуаций», - подчеркнул руководитель Госкомитета.

В связи с началом дачного сезона был затронут вопрос функционирования межрайонного транспорта. Дополнительно введено 8 сезонных маршрутов. Первый по направлению села Ключарево запущен 20 апреля. В сторону Булгаково, Болотниково, Красная Рудня, Кадышево можно будет уехать в следующую субботу. График движения автобусов размещен на сайте саранского Автовокзала. Там же можно купить билеты онлайн. Всю необходимую информацию предоставляет АО «Объединение автовокзалов и автостанций» по телефону 8 (8342) 24-54-66. К тому же, по возникающим вопросам можно обратиться в сообщества Госкомтранс РМ в социальных сетях.



