Сотрудники УФСИН по РМ передали маленьким пациентам больницы детские вещи, сладкие подарки и игрушки

Сотрудники исправительной колонии №12 УФСИН по РМ приняли участие в благотворительном проекте «Право на жизнь».

В рамках проекта сотрудники пенитенциарного ведомства передали для маленьких пациентов, находящихся в стационаре онкологического отделения Республиканской детской клинической больницы, книги, спортивный инвентарь, детские вещи, сладкие подарки и игрушки.