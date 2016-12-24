Сотрудники УФСИН по РМ передали маленьким пациентам больницы детские вещи, сладкие подарки и игрушки

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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Сотрудники исправительной колонии №12 УФСИН по РМ приняли участие в благотворительном проекте «Право на жизнь».
В рамках проекта сотрудники пенитенциарного ведомства передали для маленьких пациентов, находящихся в стационаре онкологического отделения Республиканской детской клинической больницы, книги, спортивный инвентарь, детские вещи, сладкие подарки и игрушки.
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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
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