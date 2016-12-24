В Мордовии определили лауреатов фестиваля декоративно-прикладного творчества «Параскева-рукодельница»

XIV межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Параскева-рукодельница» прошел на базе Ичалковского педагогического колледжа.



Участники представили резьбу и роспись по дереву, текстильные игрушки, кружево и вязание, гончарные изделия, вышивку и ручное ткачество, роспись по ткани, интерьерные арт-объекты, авторские модели одежды и модные аксессуары.



Среди конкурсантов были студенты профильных средних специальных учебных заведений и воспитанники школ искусств. А в состав жюри вошли опытные мастера декоративно-прикладного искусства, педагоги-художники.



«К нам со своими работами приехали ребята, увлеченные художественными ремеслами, и их наставники из городов и сел Мордовии, а также из Удмуртии, Пензенской, Нижегородской областей», - отметила председатель комиссии преподавателей художественно-эстетических дисциплин колледжа Светлана Ямбикова.



Ребята демонстрировали созданное собственными руками изделие и обосновывали свой творческий замысел.



«Конкурсные работы выполнены с душой. Их высокое качество доказывает, что подрастающее поколение не утрачивает желания заниматься декоративно-прикладным искусством, на основе народных художественных традиций создавать современные вещи. Фестиваль позволяет раздвинуть творческие горизонты, нацеливает на успех и профессиональное самосовершенствование», - подчеркнул заведующий кафедрой, доцент факультета педагогического и художественного образования образования МГПУ имени Евсевьева Валерий Варданян.



Были определены победители и призеры в четырех возрастных категориях.

Гран-при среди учеников 1-5 классов завоевала ардатовская школьница Мария Мисина, смастерившая модную сумку-хобо.

Среди 6-7 классов главный приз получила Валерия Сарайкина из Старошайговского района, которая изготовила оригинальный глиняный горшок.

В группе 8-9-классников гран-при присуждено воспитаннику ичалковской детской школы искусств Кириллу Федякину за многофигурный барельеф «Катание на санях» в технике резьбы по дереву.



Среди студентов гран-при досталось Татьяне Ивановой из дебесского политехникума (Удмуртия). Девушка создала современный удмуртский костюм. А среди наставников победителем стала преподаватель этого же учебного заведения Валерия Лялина, которая изготовила свой вариант современного женского удмуртского костюма в технике ручного ткачества.