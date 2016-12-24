Мордовия присоединилась к коммуникационной кампании национального проекта «Здравоохранение», направленной на популяризацию диспансеризации, которую запустили АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России. Миссия кампании – напомнить людям о том, что оценить состояние своего здоровья можно бесплатно.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, состоящий из профилактических медицинских осмотров и дополнительных методов обследований, которые проводятся для оценки состояния здоровья. Они позволяют на ранней стадии выявить заболевания и факторы риска их развития, а также определить группу здоровья и выработать рекомендации для пациента.

Периодичность, с которой гражданин может проходить диспансеризацию, варьируется в зависимости от возраста. С 18 до 39 лет включительно жители республики могут ежегодно проходить профилактические медицинские осмотры и 1 раз в 3 года – диспансеризацию. Начиная с 40 лет диспансеризация проводится каждый год. Граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией, проходят углубленную диспансеризацию.

По согласованию с работодателем для прохождения диспансеризации на 1 день дается освобождение от работы. Но также можно пройти обследование вечером в будни или в субботу. Кроме того, с 2023 года мобильные бригады могут провести профилактические осмотры и диспансеризацию непосредственно в трудовых коллективах на рабочих местах. Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

За первый квартал 2024 года диспансеризацию в Мордовии прошли более 50 тысяч человек, профилактические медицинские осмотры – более 20 тыс. человек. В углубленной диспансеризации приняли участие почти 12 тыс. человек.

Получить направление на диспансеризацию легко — достаточно записаться на портале «Госуслуги», по телефону поликлиники или в регистратуре. В поликлинике для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС.