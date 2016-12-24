Артём Здунов наградил сотрудников Минстранса России и Росгранстроя за вклад в создание международного пункта в аэропорту Саранска

22 апреля в Москве Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками федеральных ведомств - Минстранса РФ и Росграницы, - принимавших участие в создании международного пункта пропуска в аэропорту Саранска. В ходе встречи состоялась церемония вручения наград.

Напомним, что в минувшую пятницу стартовали первые продажи билетов на международные рейсы из аэропорта Саранска. С 28 мая по 23 октября будет действовать авиарейс по маршруту «Анталия – Саранск – Анталия» с регулярностью 1 оборотный рейс в 10 дней.

Приветствуя участников встречи, Артём Здунов подчеркнул: для Мордовии это историческое событие, с каждым годом авиация в республике становится все более разнообразной.

«Благодаря поддержке федерального центра мы создаем условия для обеспечения бесперебойной работы авиасообщения. Стратегической целью было открытие международных воздушных перевозок для полетов по туристическим направлениям не только жителей республики, но и наших соседей», - подчеркнул руководитель региона.

В республике действует многолетняя программа по развитию воздушных перевозок, субсидирование организаций воздушного транспорта. Сейчас региональные авиаперевозки ведутся до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод и Казани. С 5 мая откроется маршрут до Махачкалы. Аэропорт Саранска развивается – перевозки пассажиров в 2023 году увеличились на треть по отношению к прошлому году.

Было отмечено, что при взаимодействии с Минтрансом России, Росавиацией и Росгранстроем удалось реализовать перспективный инвестиционный проект – на его реализацию было привлечено 1 млрд рублей средств федерального бюджета и инвестора («Новапорт Холдинг»). В ходе ремонта и технического оснащения воздушного пункта пропуска приведены в соответствие здания авиационно-технической базы, в котором размещаются подразделения пограничного контроля, терминала международных воздушных линий. Все работы были проведены в кратчайшие сроки – за 1 год и 4 месяца.

«Особая благодарность Министру транспорта России Виталию Геннадьевичу Савельеву. В феврале он посещал республику, мы детально обсуждали проект. И 13 февраля текущего года вышел приказ Минтранса России – в международном аэропорту Саранск открыт воздушный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу. Республика заинтересована и дальше развивать международные авиарейсы из Саранска, рассматриваем авиаперелеты по другим перспективным направлениям», – сказал Артём Здунов.

В завершение Глава Мордовии выразил благодарность за участие в развитии авиации в Мордовии, за профессионализм, преданность делу и вручил награды.