В Саранске 28 апреля пройдет большая продовольственная ярмарка

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В администрации Саранска определились с датой проведения предпасхальной ярмарки. Она состоится 28 апреля. На ярмарке жители города смогут приобрести продукциию республиканских производителей по доступным ценам.
Традиционно в столице Мордовии торговые площадки будут работать по четырем адресам:
- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)
- пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до б. Веденяпиных)
- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)
- пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).
Ярмарка начнет работать в 7:00 часов, завершится торговля в 13:00.
В связи с работой ярмарки, на данных участках с 18:00 27 апреля до 5:00 минут 28 апреля будет временно исключена остановка и стоянка транспортных средств.
С 5:00 до 14:00 28 апреля будет временно ограничено движение и исключена остановка и стоянка транспортных средств.
На ярмарке будут работать волонтеры, для оказания помощи пожилым гражданам.
Как отмечается, для доставки лиц преклонного возраста с приобретенными на ярмарке товарами на каждой ярмарочной площадке будет дежурить микроавтобус. По мере наполнения, автобус будет развозить пассажиров по району.
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