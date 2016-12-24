Глава Мордовии вместе с жителями многоквартирного дома в Саранске установил новую детскую площадку

20 апреля у дома № 22 по улице Терешковой было оживленно - строители устанавливали новую детскую площадку, о которой жители давно просили. Это произошло благодаря вмешательству Главы республики, который дал поручение городской администрации решить этот вопрос.



Артём Здунов лично приехал к жильцам дома и даже помог строителям в установке площадки - вместе с вице-премьером Инсафом Хайруллиным и мэром Игорем Асабиным заливал бетон под новые игровые элементы. Теперь здесь будет много интересного для детей - не только привычные качели и песочница, но и современное спортивное оборудование.



За работу взялись дружно, и вскоре все было готово. Главу республики окружили жильцы дома - поблагодарили за новую детскую площадку и попросили помочь разобраться еще с одной застарелой проблемой, о ней рассказала председатель ТСЖ Тамара Мадонова.

«У нас постоянно происходит подтопление подвального помещения. Обращались и в горводоканал, и в тепловые сети. Но проблема не решается. Помогите нам, пожалуйста», - обратилась она к Артёму Здунову.



Глава Мордовии на месте дал поручение вице-премьеру Инсафу Хайруллину и мэру Саранска Игорю Асабину определить причины подтопления и на следующем субботнем оперативном совещании Правительства доложить, как можно решить эту проблему.

«Конечная цель - не осушить подвал, а разобраться досконально», - подчеркнул Артём Здунов.