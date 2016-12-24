Дмитрий Патрушев осмотрел производственные мощности ГК «Талина» и учебный центр холдинга

Глава федерального ведомства Дмитрий Патрушев в ходе своей рабочей поездки в Мордовию осмотрел высокотехнологичный завод по выпуску сухих кормов ООО «Добрый хозяин», оснащенный современным оборудованием. Республика успешно развивает производство кормов для домашних животных.

Группа компаний «Талина» реализовала свой первый проект по изготовлению кормов для домашних животных в 2018 году, начав с влажных рационов для кошек. Строительство новой производственной площадки по изготовлению сухих рационов для домашних питомцев началось в декабре 2022 года. Его площадь составляет порядка 13 тысяч квадратных метров. Вложения в инвестпроект составили более 2 млрд рублей – он направлен на импортозамещение и развитие производства российских кормов.

Технический запуск завода состоялся на стенде Республики Мордовия на ВДНХ в феврале текущего года. Дмитрий Патрушев лично присутствовал при старте нового производства.

Первые партии готовых рационов выпущены в 1 квартале 2024 года. После выхода производства на полную мощность здесь ежегодно будут выпускать 50 тысяч тонн сухих кормов. Предприятие оснащено ультрасовременным оборудованием, автоматизированная система управления непрерывно контролирует состояние оборудования, что гарантирует стабильность технологического и производственного процессов. Используемая технология позволяет максимально сохранить в готовых рационах все первоначальные свойства ингредиентов и полезные вещества, витамины и аминокислоты. На новом производстве создано 113 рабочих мест.

В республике решается и задача подготовки кадров, привлечения в отрасль молодежи, ее обучения. С этой целью был построен и начал работу «Учебный центр», на базе которого реализуется проект «Кадры будущего». Сейчас в нем обучаются студенты аграрного техникума – проходят производственную практику с последующим трудоустройством. Министру показали условия, в которых проводятся занятия. Дмитрий Патрушев поддержал это направление работы сельхозпереработчиков.