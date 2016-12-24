Ко Дню космонавтики Российское общество «Знание» по всей стране организовало в ПФО более 200 мероприятий

По всей стране в течение недели проходили встречи с Героями России, просветительские лекции, интеллектуальные викторины, тематические кинопоказы, экскурсии в местные обсерватории и планетарии. К празднованию Международного дня полета человека в космос присоединилось и Российское общество «Знание». В Приволжском федеральном округе прошло более 200 мероприятий в том числе — викторины, кинопоказы, экскурсии.

«Достижения России в космосе — это наша гордость и предмет восхищения во всем мире. Имена наших космонавтов — Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валентины Терешковой и многих других — навечно вписаны в историю. Они стали первопроходцами в исследовании космоса, проложив путь для будущих поколений. Пусть достижения наших соотечественников в космосе станут для всех источником вдохновения для новых открытий, пусть звёзды всегда указывают нам путь вперёд, а наши космические мечты и надежды сбудутся!», — отметил Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Присоединиться к мероприятиям Общества «Знание» в рамках Дня космонавтики можно было в каждом регионе России — от Калининграда до Чукотки. Всего их прошло более 1000. В рамках встреч совместно с лекторами участники вспоминали историю отечественных побед и изучали достижения российских космонавтов, посещали места, связанные с изучением и покорением космоса в своих городах.

Так, например, для жителей Саратовской области, помимо лекций по астрономии, организовали необычную выставку астрономических инструментов, которые человечество создавало на протяжении последних пару тысяч лет. Также в регионе Общество «Знание» запустило конкурс среди образовательных организаций — «День со Знанием». Всего для участия зарегистрировались 115 лекторов из 13 образовательных учреждений, которые общими усилиями провели более 150 мероприятий. Победителей определят уже 15 апреля.

В Башкирии в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» лектор Российского общества «Знание», доктор исторических наук, профессор кафедры история России, историография и источниковедения Уфимского университета науки и технологий, научный куратор, член Экспертного совета по развитию исторического образования Минобрнауки России Рустэм Хазиев рассказал студентам колледжей региона о необычных фактах из истории российской космонавтики. А в большом купольном зале парка ребятам показали полнокупольный фильм «Жизнь звезд».

В Ульяновске филиал Российского общества «Знание» вместе с Государственным архивом новейшей истории Ульяновской области и представили новую выставку, посвященную истории космонавтики «Рисуя звезды!».

Всего на площадках, организованных Российским обществом «Знание» в ПФО прошли более 400 лекций для слушателей разных возрастов.

Также 12 апреля в рамках Всероссийского просветительского проекта Знание.Кино при поддержке ВГТРК и Роскосмоса во всех регионах стартовали тематические кинопоказы ко Дню космонавтики. Они посвящены героям, благодаря которым космос стал для нас чуть ближе – Юрию Гагарину, Алексею Леонову, Сергею Авдееву и Валентине Терешковой. Провести кинопоказы и стать зрителями фильмов, можно присоединившись по ссылке. Мероприятия проекта пройдут до 3 мая.