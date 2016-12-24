В Мордовии назвали победителей республиканского первенства по спортивному туризму среди школьников

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Соревнования по спортивному туризму «Апрельский спринт» среди школьников от 10 до 17 лет прошли в Саранске на базе Республиканского Центра дополнительного образования детей.
В касках и с альпинистским снаряжением ребята преодолевали несколько этапов - переправу по бревну, параллельные перила, навесную переправу, вертикальный маятник. После этого нужно было пройти препятствия уже на велосипеде.
По информации Минспорта РМ, на дистанции «Туристский триал» победителями стали Алексей Мирзаев, Кристина Клокова, Илья Малкин, Мирослав Аринин, Дарья Лановая, Антон Никитин, Елизавета Хананенкова.
На дистанции «Пешеходная, короткий спринт» лучшими признаны Олег Кульнин, Кристина Клокова, Илья Малкин, Ангелина Степнова, Артём Бородулин, Даниил Чичулин, Карина Федосеева.
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