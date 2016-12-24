Дмитрий Патрушев оценил темпы и потенциал развития АПК Республики Мордовия

19 апреля в Мордовию с рабочей поездкой прибыл министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Глава федерального ведомства ознакомится с работой агропромышленных холдингов республики, оценит потенциал отрасли по обеспечению продовольственной безопасности страны.



На встрече с Главой Мордовии Артемом Здуновым в Доме Республики были рассмотрены актуальные для развития регионального АПК вопросы, в том числе речь шла о проведении весенне-полевых работ, мерах поддержки аграриев, реализации инвестпроектов.



Экономические показатели в республиканском АПК растут. В частности, индекс сельхозпроизводства в 2023 году в Мордовии значительно опередил среднероссийский. Выше, чем в целом по стране, и рентабельность сельхозпредприятий. Минсельхоз, со своей стороны, продолжает направлять на поддержку производства и развитие сельских территорий значительные объемы финансирования. В этом году для Мордовии лимит выше прошлогоднего – 2,7 млрд рублей.



Большая часть средств предусмотрена на развитие сельских территорий. Республика традиционно является активным участником профильной госпрограммы. Ее мероприятия за прошедшие 4 года в разной степени позволили охватить почти 236 тыс. человек. В 2024 году в Мордовии также запланировано строительство ряда объектов.



Недавно в республике начались весенние полевые работы. Подкормка озимых уже затронула больше половины площадей, яровой сев проведен примерно на 15 тыс. га. Дмитрий Патрушев обратил внимание на необходимость контролировать наличие и доступность всех необходимых ресурсов для производства. В прошлом году практически по всем основным культурам в Мордовии были обновлены рекордные значения. Минсельхоз рассчитывает, что при соответствующем соблюдении структуры посевных площадей, регион приблизится к показателям прошлого года.



Артём Здунов подчеркнул: сельское хозяйство – стратегическая отрасль экономики республики. «Наш агропромышленный комплекс демонстрирует устойчивую положительную динамику. Товаропроизводители Мордовии вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, их продукция обладает хорошим экспортным потенциалом», - отметил он.

На селе трудится каждый пятый экономически активный житель Мордовии. В 2023 году объем производства валовой продукции сельского хозяйства составил 119 млрд. рублей с индексом производства 105,6%.



Благодаря стабильной государственной поддержке, взаимодействию с Минсельхозом России Мордовия входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции в расчете на одного жителя. Республика полностью обеспечивает себя продуктами и около 60% произведенной продукции реализует за пределы региона. В Мордовии - одна из самых доступных по стоимости потребительских корзин.



В сельском хозяйстве республики сейчас реализуется 13 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 6 млрд. рублей. В прошлом году аграрии Мордовии собрали рекордный за всю историю региона урожай – 2 млн. 80 тыс. тонн, а по урожайности заняли первое место среди регионов ПФО.



Один из приоритетов - органическое сельское хозяйство. Республика занимается этим направлением по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. «Мы входим в ТОП-5 регионов по количеству сертифицированных производителей. За три года вовлекли в органическое производство более 7 тысяч га пашни. Развитие «органики» для республики - это еще и инструмент стимулирования малого и среднего предпринимательства, фермерских хозяйств, сельского туризма, повышения занятости на селе», - подчеркнул Артём Здунов.



Глава Мордовии поблагодарил Дмитрия Патрушева за поддержку производственных проектов, а также за программу комплексного развития сельских территорий. «Мы стараемся комплексно развивать опорные пункты, и поддержка Минсельхоза России здесь беспрецедентна, - сказал руководитель Мордовии. – Но это и ответственность для нас – за эти средства мы должны все вовремя построить. И другие программы мы тоже нацеливаем на это. Мы настроены на работу и позитивную динамику».