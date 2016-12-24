На вопросы жителей Мордовии в прямом эфире ответит председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин

«Вы занимаетесь самым дорогим – нашими языками, культурой»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
23 апреля в 11:00 в официальном паблике региона пройдет прямой эфир с Председателем Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерием Кандриным.
Трансляция будет доступна по ссылке.
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