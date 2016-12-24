На вопросы жителей Мордовии в прямом эфире ответит председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин

Репортер

23 апреля в 11:00 в официальном паблике региона пройдет прямой эфир с Председателем Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерием Кандриным.

Трансляция будет доступна по ссылке.

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