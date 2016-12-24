На федеральных трассах в Мордовии пожарную безопасность обеспечивают шесть бригад рабочих и 11 единиц спецтехники

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород совместно с подрядными эксплуатационными организациями проводит комплексные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной сети федеральных трасс. После активного снеготаяния основное внимание уделяется уборке мусора и сухостоя из полосы отвода, а также расчистке зон отдыха.

На федеральных автодорогах во Владимирской, Ивановской, Нижегородской областях и Республике Мордовия ежедневно проходят профилактические рейды, в ходе которых выявляются потенциально опасные участки. Дорожные службы убирают с обочин и из зон отдыха мусор и горючие материалы, придорожная территория очищается от сухой травы, при необходимости подрезаются деревья и кустарники.

На автодорогах Р-158, Р-178 и М-5 «Урал» (подъезд к г. Саранск) в Республике Мордовия принять оперативные меры к ликвидации возможных возгораний готовы шесть бригад общей численностью 36 человек, а также 11 единиц спецтехники.

В круглосуточном режиме работает диспетчерская служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. Телефон «горячей линии» – 8-800-505-76-52.

По нему можно сообщить обо всех нештатных ситуациях на подведомственных федеральных трассах.