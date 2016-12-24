Командир штурмового взвода ЧВК «Вагнер» получил в Мордовии удостоверение ветерана СВО

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», житель Ардатовского района Андрей Тимошкин участвовал в спецоперации с сентября 2022 года. С позывным «Деним» выполнял боевые задачи командира штурмового взвода на Бахмутском направлении. Был дважды ранен - 6 ноября попал под обстрел шрапнели, а спустя неделю под минометный обстрел, в ходе которого лишился ноги.



«Я повел группу на «точку» отбивать лесополосу, и по нам отработали из всех видов орудий, - вспоминает Андрей. – Час провели под обстрелами. В левую ногу попал осколок снаряда из 120-го миномета. Я сразу понял, что произошло… Сам себе оказал первую помощь – перетянул рану, вколол промедол. По рации сообщил командиру, что «затрехсочен». Вскоре подошла группа эвакуации, и меня вытащили».



За участие в спецоперации Андрей награжден двумя медалями «За отвагу», а также ведомственными наградами «Черный крест» и «Бахмутская мясорубка». Несколько месяцев он провел в госпитале, после чего вернулся в Мордовию и обратился в филиал фонда «Защитники Отечества» по вопросу получения ветеранского удостоверения.

При содействии социального координатора Натальи Коробковой был собран необходимый пакет документов, который направили в комиссию при Министерстве обороны России. Там вопрос бойца был решен положительно, и 2 мая он получил нужный документ из рук руководителя филиала фонда Алексея Герасименко.



«Большое спасибо моему социальному координатору, которая помогла решить вопрос и постоянно находится со мной на связи», - сказал Андрей Тимошкин.

Также при содействии филиала фонда ветеран будет обеспечен высокотехнологичным модульным протезом. Помимо этого, он планирует получить высшее образование на юридическом факультете партнерского вуза фонда.