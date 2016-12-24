В Саранске после Пасхального богослужения горожан на выделенном транспорте развезут по микрорайонам

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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Как сообщает Администрация города, в ночь с 4 на 5 мая после праздничного Пасхального богослужения жителей Саранска на выделенном транспорте развезут по микрорайонам.
Организованная доставка горожан в микрорайоны после праздничного Пасхального богослужения будет осуществляться с ул. Советской в районе Кафедрального Собора Ф.Ф. Ушакова.
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