В Саранске после Пасхального богослужения горожан на выделенном транспорте развезут по микрорайонам

Наш город

Как сообщает Администрация города, в ночь с 4 на 5 мая после праздничного Пасхального богослужения жителей Саранска на выделенном транспорте развезут по микрорайонам.

Организованная доставка горожан в микрорайоны после праздничного Пасхального богослужения будет осуществляться с ул. Советской в районе Кафедрального Собора Ф.Ф. Ушакова.

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