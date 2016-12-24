В Саранске после Пасхального богослужения горожан на выделенном транспорте развезут по микрорайонам

Как сообщает Администрация города, в ночь с 4 на 5 мая после праздничного Пасхального богослужения жителей Саранска на выделенном транспорте развезут по микрорайонам.

Организованная доставка горожан в микрорайоны после праздничного Пасхального богослужения будет осуществляться с ул. Советской в районе Кафедрального Собора Ф.Ф. Ушакова.