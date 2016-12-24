Президент России объявил благодарность одному из основателей общественной организации Мордовии «Терентич Тим»

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента России объявлена нашему земляку Игорю Ерёмкину!

Игорь Павлович - создатель Делового квартала «МЕТРУМ», сопредседатель регионального штаба Народного фронта , член Общественной палаты Мордовии, один из основателей общественной организации «Терентич Тим». Вместе с волонтерами помогает детям с тяжелыми заболеваниями, с особенностями здоровья, организует мероприятия для воспитанников детских домов и интернатов. Руководит и лично сопровождает отправку гуманитарных грузов нашим ребятам в зону СВО. И это далеко не весь список его заслуг. Поздравляю».