Глава Мордовии посетил юбилейную выставку фотожурналиста Олега Еремина

Высокий и очень обаятельный человек с фотоаппаратом, которого трудно не заметить. Кажется, его знают почти все в нашей республике. Всегда, везде, в любую погоду - это все Олег Еремин. Его фотообъектив всегда подмечает нужный момент, чтобы запечатлеть для истории события, лица. Всю свою профессиональную жизнь Олег Васильевич работает в республиканских СМИ, последние пять лет - трудится в пресс-службе Главы Республики Мордовия. К 25-летию творческой деятельности фотожурналиста в музее имени С.Д. Эрьзи открылась его первая персональная выставка.

17 апреля выставку посетил Глава Мордовии Артём Здунов. «Первополосные» - так называется экспозиция. Многие из представленных на ней фотографий публиковались на первых полосах газет.

В профессию Олег Еремин пришел благодаря родителям - Василий Петрович и Зинаида Ивановна работали фотографами в городской службе быта. Поэтому мастерство фотодела Олег Васильевич начал постигать, что называется, с младых ногтей. И до сих пор это делает - считает, что надо постоянно учиться новому, овладевать дополнительными знаниями и умениями. Как говорил персонаж Льюиса Кэрролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее».

«Символично, что выставка проходит в Год семьи и в Год трудовых династий, - отметил Глава Мордовии. - Желаю дальнейших творческих успехов! Самое главное - продолжать создавать фотолетопись республики и учить молодое поколение».

За плечами фотожурналиста - внушительный послужной список, множество премий и наград. С 2000 года он - член Союза журналистов России, Союза журналистов Республики Мордовия. Артем Здунов наградил Олега Еремина Почетным знаком Главы Республики Мордовия «За личный вклад в развитие Республики Мордовия».

Свою профессию фотомастер ценит еще и за то, что она подарила ему много друзей. Олег Васильевич никогда не забывает своих наставников и коллег по фотоцеху, благодаря которым он состоялся в профессии, всегда с уважением вспоминает их - это Юрий Кемаев, Анатолий Макеев, Вениамин Тюрин, Сергей Стенькин, Николай Каранов, Эдуард Ретунский, Андрей Кондратьев, Юрий Глебов, Геннадий Арефьев. Все они - профессионалы своего дела, за их работой он наблюдал, перенимал опыт, который теперь уже сам передает молодым коллегам.

О своей работе Олег Еремин может говорить бесконечно. Он прекрасно помнит историю каждого представленного на выставке снимка. Но любимый жанр - спортивный фоторепортаж. Дело - не из легких. Здесь нужно быть асом не только в техническом плане - нужно знать и чувствовать сам вид спорта. И Олег Еремин мастерски владеет этой съемкой - в качестве внештатного фотографа крупнейшего российского спортивного интернет-портала «Чемпионат» он снимал самые разные соревнования, в том числе - чемпионат мира по футболу 2018 года.

А еще Олег Еремин прекрасно знает природу - про нее он тоже, как и про фотографию, может рассказывать часами.

«Замечательный собеседник и надежный друг, на которого можно положиться в любой ситуации, - так говорят о нем коллеги. - Олег Васильевич, спасибо, что ты есть, что работаешь рядом с нами! Мы учимся у тебя, в том числе доброте и отзывчивости!»

Персональная выставка Олега Еремина будет работать в музее Эрьзи до 12 мая.