Министром спорта Мордовии назначен Никита Ларьков

«Пожарно-спасательный спорт идет из жизни»
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.
«Новое кадровое решение в Правительстве республики - Министром спорта назначен Никита Ларьков. Никита Николаевич работал заместителем Министра спорта и молодежной политики РМ, руководил секретариатом Председателя Правительства Мордовии. Несмотря на молодость, имеет серьёзный управленческий опыт.
Задачи в сфере физической культуры и спорта в республике: эффективное использование инфраструктуры, поддержание её в надлежащем состоянии, загрузка спортивных объектов. Президентом страны отмечена важность развития массового спорта - нам нужно быть в первых рядах. Желаю продуктивной работы!»
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