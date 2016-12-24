Министром спорта Мордовии назначен Никита Ларьков

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Новое кадровое решение в Правительстве республики - Министром спорта назначен Никита Ларьков. Никита Николаевич работал заместителем Министра спорта и молодежной политики РМ, руководил секретариатом Председателя Правительства Мордовии. Несмотря на молодость, имеет серьёзный управленческий опыт.

Задачи в сфере физической культуры и спорта в республике: эффективное использование инфраструктуры, поддержание её в надлежащем состоянии, загрузка спортивных объектов. Президентом страны отмечена важность развития массового спорта - нам нужно быть в первых рядах. Желаю продуктивной работы!»