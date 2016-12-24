В Саранске «землекоп» ответил в суде за хищение 83 тонн чугунных труб у «Горводоканала»

В столице Мордовии суд огласил приговор 49-летнему жителю Лямбирского района, сделавшему целое состояние за счет саранского «Горводоканала». Мужчина извлекал из-под земли чугунные трубы, принадлежавшие муниципальному предприятию.

По информации МВД по РМ, похитителя труб в марте прошлого года в ходе оперативных мероприятий изобличили сотрудники уголовного розыска столичного отдела полиции.

В ходе расследования было установлено, что предприимчивый деятель обратил внимание на не действующие коммунальные коммуникации, проложенные под землей на ул. Строительной в Саранске. В декабре 2022 года при помощи экскаватора он раскопал зарытые чугунные трубы водовода, раздробил их ковшом на небольшие фрагменты и погрузил более 9 тонн металлолома в грузовую машину. Похищенное в тот же день ушло в пункт приема металла за 200 тысяч рублей.

Поскольку пропажа труб осталась не замеченной представителями «Горводоканала», мужчина взял технику в аренду и продолжил прибыльные раскопки. В результате в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года «землекоп» похитил 187 метров чугунной трубы диаметром 600 мм и столько же – диаметром 500 мм, состоящих на балансе МП «Саранскгорводоканал». Общий вес составил более 83 тонн. Причиненный действиями злоумышленника ущерб превысил сумму в 1,8 млн рублей.

Приговором суда обвиняемому было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.