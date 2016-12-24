Республика Мордовия в мае представит госпрограмму научно-технологического развития

Мордовия и еще 19 пилотных регионов завершают подготовку программ научно-технологического развития (НТР). Субъекты представят их в мае, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, руководителей направления НТР выбрали уже в 80 регионах страны.

«С 2023 года ведется работа по выстраиванию системы управления научно-технологическим развитием в регионах. В 20 пилотных субъектах завершается подготовка госпрограмм НТР. В 80 регионах определены руководители по научно-технологическому развитию – ими стали заместители глав субъектов. Эти меры в том числе нацелены на синхронизацию обновленной Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, которую утвердил Президент Владимир Путин, и социально-экономических целей регионов. В мае подготовленные госпрограммы будут представлены на комиссии по НТР», – сказал вице-премьер.

Госпрограммы должны включать федеральные и региональные меры поддержки в таких секторах, как инновационное предпринимательство, высшее образование, наука, управление сферой интеллектуальной собственности. Также в региональные программы должны быть включены меры по подготовке кадров и трансферу технологий.

Зампред Правительства также отметил, что в зависимости от собственных приоритетов и задач субъекты могли сконцентрироваться на нескольких приоритетных отраслевых направлениях, обеспечивающих ключевой вклад в ВРП регионов. Такой подход позволяет учесть особенности каждого субъекта и возможности для роста в соответствии с экономическими, демографическими, климатическими условиями, текущим и прогнозируемым уровнем НТР и другими параметрами.