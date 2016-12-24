В Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина сплели огромную маскировочную сеть для бойцов СВО

Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, сотрудники Мордовского краеведческого музея им. И.Д. Воронина закончили работу над маскировочной сетью, размеры которой составили 30 метров в длину и 3,5 метра в ширину.

В ее создании принимали участие представители различных организаций и объединений, желающие оказать поддержку нашим военнослужащим на передовой.