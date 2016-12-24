В Мордовском краеведческом музее им. И.Д. Воронина сплели огромную маскировочную сеть для бойцов СВО

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В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, сотрудники Мордовского краеведческого музея им. И.Д. Воронина закончили работу над маскировочной сетью, размеры которой составили 30 метров в длину и 3,5 метра в ширину.
В ее создании принимали участие представители различных организаций и объединений, желающие оказать поддержку нашим военнослужащим на передовой.
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В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
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