Краснослободский молочный завод был уличен в применении говяжьего жира в производимой продукции

По информации Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, ООО «Краснослободский молочный завод» решением Арбитражного суда РМ признано виновным в производстве и реализации фальсифицированной молочной продукции. Предприятию назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Как сообщается, в феврале этого года сотрудниками Россельхознадзора на Краснослободском молочном заводе была проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой республики, по факту выявления в обороте фальсифицированного сливочного масла.

Причиной послужили результаты лабораторных исследований пробы сливочного масла, отобранной в Детской республиканской клинической больнице в рамках исполнения государственного мониторинга. В пробе было установлено наличие массовой доли говяжьего жира в количестве более 32,2 %, что является нарушением требований пищевых регламентов.

Всего партия «говяжьего» сливочного масла была изготовлена и выпущена в обращение ООО «Краснослободский молочный завод» в количестве 370 кг.Материалы дела были переданы в Арбитражный суд Республики Мордовия для рассмотрения и принятия решения.

Кроме того, информация о выявлении на территории республики фальсифицированной молочной продукции направлены в Министерство внутренних дел по РМ.