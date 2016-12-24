Артём Здунов рассказал в Москве о работе региона по обращению с ТКО

Глава Мордовии Артём Здунов 16 апреля в Москве принял участие в открытом отчете ППК «Российский экологический оператор» об итогах деятельности за пять лет.

Напомним, что реформа по обращению с отходами официально стартовала в нашей стране в 2019 году. К 2030 году стоит задача сортировать 100% отходов и перерабатывать 50%.

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что ППК «РЭО» правильно подошла к построению системы обращения с ТКО, фактически с нуля создавая новую отрасль. «Для успеха реформы и выполнения национальных целей, обозначенных Президентом, в первую очередь, необходимо создать современную инфраструктуру по обработке и утилизации отходов», - сказала она.

Как подчеркнул министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, комплексное обращение с ТКО - важная составляющая для всей экологии нашей страны. За пять лет для отрасли принято почти 60 законов и нормативно-правовых актов, которые заложили основу этой реформы.

Об итогах работы ППК «Российский экологический оператор» за пять лет рассказал генеральный директор компании Денис Буцаев.

Глава Мордовии поделился опытом региона и планами реализации инфраструктурных проектов на территории республики при поддержке Российского экологического оператора.

«Мы взяли на себя обязательства до конца года достроить крупный инновационный мусоросортировочный комплекс», - отметил Артём Здунов. Его мощность составит 180 тысяч тонн в год. Еще одна задача - построить новый полигон, потому что мощности существующих - уже на пределе.

Напомним, Мордовия стала одним из первых регионов, которые начали внедрение новой системы обращения с отходами. В республике хороший региональный оператор, как подчеркнул Артём Здунов. Полностью обновлен контейнерный парк, в школах Мордовии проводятся уроки экологического просвещения, внедряется система раздельного сбора отходов.

Глава республики поблагодарил Викторию Абрамченко, руководство Минприроды России и Российского экологического оператора за поддержку региона в сфере обращения с ТКО и выразил надежду на дальнейшее эффективное взаимодействие.

Вместе с Главой Мордовии в мероприятии участвовал вице-премьер Инсаф Хайруллин.