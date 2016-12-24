«Мастерская новых медиа» может научить жителей Мордовии снимать кино

Федеральная образовательная программа «Мастерская новых медиа» открыла набор на направление «Стратегические коммуникации». Его участниками могут стать сценаристы, продюсеры, режиссеры, медиатехнологи и руководители проектов. Это уже второй поток «Стратегических коммуникаций» за время работы Мастерской. Пилотный поток показал запрос на подготовку творческих и управленческих кадров для создания стратегических медиапродуктов, формирующих модели поведения общества.

Подать заявку можно на сайте мастерскаяновыхмедиа.рф. Сделать это, а также пройти первые отборочные этапы необходимо до 3 мая. Первый этап включает анкетирование и творческое задание. Лучших кандидатов допустят до онлайн-интервью. Из них выберут 75 специалистов, которые станут участниками направления.

Обучение запланировано на лето этого года. Оно будет включать три шестидневных очных модуля в Москве. Спикерами станут Министр культуры РФ Ольга Любимова, режиссеры Федор Бондарчук и Константин Богомолов, писатель Александр Цыпкин, музыкальный продюсер Юрий Бардаш и другие.

Также напомним, что до 19 апреля продолжается набор на направление «Медиакоммуникации», участниками которого могут стать медиаменеджеры, журналисты, ведущие пабликов и каналов в соцмедиа.

«По первым двум потокам «Мастерской новых медиа», запущенным в этом году, мы видим интерес иностранных участников в программе, – делится заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» и основатель Мастерской Юлия Аблец. – И слышим от них отзывы, что для них обучение у лучших российских мастеров, экспертов, практиков в новых медиа является бесценной возможностью развивать медиа в своей стране. И мы уверены, что поток «Стратегические коммуникации» точно так же привлечет внимание иностранных участников. И если представители дружеских стран присоединятся к нам на этом обучении, то вместе с российскими медийщиками они смогут развивать наше общее информационное поле, которое сегодня не знает географических границ. На потоке «Стратегические коммуникации» мы будем говорить о том, как с помощью медиаинструментов влиять на общественное мнение, определять поведение людей, основанное на традиционных ценностях».

Напомним, что «Мастерская новых медиа» создана, чтобы развивать крупнейшее и эффективное сообщество медиаспециалистов, которое формирует конструктивную и безопасную информационную среду нашей страны. За время работы программы ее выпускниками стали 840 специалистов из 85 регионов, в том числе из Мордовии.