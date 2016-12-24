В УФСИН по РМ проходят тренировки парадных расчетов к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В рамках подготовки к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на аэродроме поселка Явас еженедельно проводятся тренировки парадных расчетов УФСИН по РМ.

Парадные расчеты состоят из 5 сборных коробок, в которые входят сотрудники отдела по конвоированию и подведомственных учреждений, а также учащиеся кадетского класса ведомства - всего порядка 130 человек.