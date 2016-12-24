Библиотеки Мордовии приглашают жителей республики на «Библионочь-2024»

20 апреля в стране пройдет Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2024». Тематика акции тесно связана с проведением Года семьи и проходит под девизом «Читаем всей семьей».



На «Библионочь» в Саранске приглашают Национальная библиотека им. А.С. Пушкина РМ, Мордовская республиканская детская библиотека, Центр юношеского чтения, Мордовская республиканская специальная библиотека для слепых, Центральная городская библиотека для взрослых. Также к акции присоединятся библиотеки в муниципальных районах республики.



Жителей и гостей Саранска ждет большая увлекательная программа - интерактивные игры, концерты, спектакли, мастер-классы, выставки, кино- и анимационные показы, художественные мастерские, литературные конкурсы, фотозоны и многое другое.