В Мордовии студенты встретятся с участниками военных конфликтов

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16 апреля к 90-летию учреждения звания Героя Советского Союза Мемориальный музей военного и трудового подвига проводит специальную программу. Молодежь Мордовии встретится с участниками военных конфликтов.
Ветераны боевых действий в Чечне, участники СВО, представители Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны пообщаются со студентами Средне-Волжского филиала Российской правовой академии.
«Мероприятие направлено на популяризацию знаний об учреждении звания Герой Советского Союза. Будет сделан акцент на преемственность героических традиций нашей страны и республики: от героев Великой Отечественной войны до Героев СВО» - рассказала заместитель директора по научной работе Ирина Дуденкова.
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В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
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