В Мордовии студенты встретятся с участниками военных конфликтов

16 апреля к 90-летию учреждения звания Героя Советского Союза Мемориальный музей военного и трудового подвига проводит специальную программу. Молодежь Мордовии встретится с участниками военных конфликтов.

Ветераны боевых действий в Чечне, участники СВО, представители Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны пообщаются со студентами Средне-Волжского филиала Российской правовой академии.

«Мероприятие направлено на популяризацию знаний об учреждении звания Герой Советского Союза. Будет сделан акцент на преемственность героических традиций нашей страны и республики: от героев Великой Отечественной войны до Героев СВО» - рассказала заместитель директора по научной работе Ирина Дуденкова.