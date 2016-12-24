Награжденный Георгиевским Крестом боец СВО из Саранска до армейской службы входил в юношескую сборную команду Мордовии по баскетболу

15 апреля в России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе. Памятная дата установлена Указом президента России и приурочена к событиям русско-японской войны 1904 года, когда в битве за Порт-Артур русские радисты впервые создали помехи японским радиостанциям.



Как сообщает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», 24-летний ветеран спецоперации Александр Кузьмин из Саранска - один из военнослужащих подразделения радиоэлектронной борьбы. До службы в армии он занимался спортом, входил в юношескую сборную команду Мордовии по баскетболу. Окончил Саранский автомеханический техникум, получил специальность программиста.

С первого дня принимал участие в спецоперации. Служил на Харьковском и Луганском направлениях, с помощью систем радиоэлектроники прикрывал объекты российской огнеметной системы «Солнцепек». За образцовое выполнение боевых задач, а также проявленные смелость и отвагу сержант Кузьмин награжден медалью Жукова, медалью «За боевые отличия» и знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени.



При содействии филиала фонда Александр Кузьмин проводит Уроки мужества в образовательных организациях Саранска. Недавно он посетил родной техникум, где рассказал, что хранит письмо ученицы школы № 17 и носит его в нагрудном кармане.

«Когда дети пишут: «Здравствуй, российский боец! Мы гордимся тобой!», прямо крылья за спиной вырастают! Хочется быть достойным примером для всех ребят!» - сказал Кузьмин.