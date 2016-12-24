Владимир Путин наградил преподавателя МГУ им. Н.П. Огарева

Указом Президента РФ за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждена доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии, фтизиатрии, дерматовенерологии МГУ им. Н.П. Огарева Вера Павелкина.

В 1985 году Вера Федоровна окончила с отличием медицинский факультет МГУ им. Н. П. Огарева по специальности «Лечебное дело». Обучалась в интернатуре по специальности «Инфекционные болезни». Преподавала в саранском медицинском училище. С 1990 года работает в МГУ им. Н.П. Огарева. С 2005 года - заведующий кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии, фтизиатрии, дерматовенерологии.

Вера Павелкина - главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РМ по инфекционным болезням, врач высшей квалификационной категории. Удостоена почетного звания Заслуженный врач Республики Мордовия. В ее арсенале - Почетная грамота Министерства здравоохранения РМ, Благодарность Главы РМ, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, Знак Отличия «За самоотверженный труд» и т.д.



«Я считаю, что эта медаль - высокая оценка нашего совместного труда с врачами всех специальностей и особенно инфекционистами. Как главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Мордовии по инфекционным болезням я организовывала работу врачей всех специальностей в госпиталях, работающих с коронавирусной инфекцией, и постоянно консультировала пациентов. Являлась координатором в клинических исследованиях по эффективности и безопасности препаратов при новой коронавирусной инфекции. Систематически организовываю обучение врачей. Поэтому эта награда не только за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов, но и за заслуги в области здравоохранения», - сказала Вера Федоровна.