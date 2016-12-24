В этом году в Мордовии планируют приобрести автоклуб для Чамзинского районного Дома культуры

До отдаленных сел Мордовии доедут передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы). Один из них закупили в прошлом году в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Автоклуб, стоимостью почти 8 млн рублей, приобретен для Культурно-просветительского клуба «Алмаз» Лямбирского района. Он представляет собой единую многофункциональную высокотехнологическую площадку для проведения массовых мероприятий на любой доступной для проезда территории.

Автоклуб оснащен цифровым управляющим коплексом, светодиодными прожекторами, микшерным пультом, микрофоном и другим оборудованием. Кроме того, машина имеет хорошую проходимость, быстро трансформируется в сцену, на которой могут выступать артисты. Передвижной многофункциональный культурный центр позволяет проводить любые культурно-массовые, культурно-просветительские и зрелищные мероприятия.

В 2023 году в селе Лопатино прошла презентация передвижного многофункционального центра. Перед жителями села выступили творческие коллективы района, провели выставку декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и кинопоказ.

В 2024 году, согласно целям нацпроекта, республика планирует приобрести еще 1 автоклуб - для Чамзинского районного Дома культуры.