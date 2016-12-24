В Мордовии прокуратура помогла инвалиду вернуть сотни тысяч рублей за самостоятельно приобретенное лекарство

Прокуратура Пролетарского района Саранска провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее прав на обеспечение лекарственными средствами.

Было установлено, что заявительница страдает гематологическим заболеванием и является инвалидом. В силу состояния здоровья женщина нуждается в дорогостоящем лекарственном препарате, но своевременно не была им обеспечена. В связи с этим ей пришлось приобрести его самостоятельно.

Прокуратура с целью защиты прав инвалида обратилась в суд с иском о взыскании с медицинского учреждения и регионального министерства здравоохранения затраченных на приобретение лекарства денежных средств и компенсации морального вреда.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены, в пользу заявительницы взысканы более 330 тысяч рублей.