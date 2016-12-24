Мордовия присоединится к акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры»

С 15 по 21 апреля в России пройдет акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». Она проводится с 2019 года и с каждым годом набирает все большую популярность. Главная цель мероприятия - популяризация бережного отношения к историческому и культурному наследию страны.

В Мордовии акция республиканского масштаба будет организована 19 апреля на территории Памятника архитектуры XIX века - креативного кластера «Завод 1901» (ул. Мокшанская, 16). Начало в 15.00.



К Всероссийскому дню заботы о памятниках истории и культуры присоединятся и районы республики. Так, например, в Краснослободском районе мероприятие состоится на территории Мужского духовного училища, а в Рузаевском - на объектах, посвященных героям Великой Отечественной войны.

На всех локациях будут проходить не только субботники, но и экскурсии и лекции, знакомящие с историей объектов.

Также в этом году стать участником акции можно дистанционно, благодаря специальному проекту «Он же памятник!». Для этого нужно снять короткий ролик о памятниках, исторических зданиях, мемориальных досках, храмах и скульптурах в своем городе.

Видео нужно выложить у себя на странице во ВКонтакте с хэштегами: #онжепамятник, #сохранимнаследиевместе, #волонтерыкультуры, #деньзаботыопамятниках2024. Особо активные волонтеры смогут получить поощрительные баллы в приложении «Другое дело» и обменять их на подарки. Для этого необходимо обратиться к организатору акции в регионе.

«Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» приурочен к Международному дню охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Кураторами акции в нашей республике стали Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ и Ресурсный центр «Волонтеры культуры Мордовии».