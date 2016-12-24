В Мордовии сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогли фронтовому оператору БПЛА получить удостоверение ветерана боевых действий

Как отмечается в информации регионального филиала фонда, житель Инсарского района принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. Служил разведчиком в подразделении «Барс», занимал должность старшего оператора БПЛА. За смелость и отвагу награжден высокой государственной наградой – орденом Мужества.



После демобилизации боец был взят на персональное сопровождение в филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии. При содействии социального координатора Ульяны Матвеевой ветеран проводит Уроки мужества в школах, принимает участие в культурно-массовых мероприятиях. Также сотрудница помогла решить ему важный вопрос – получить удостоверение ветерана боевых действий.

При содействии соцкоординатора был собран необходимый пакет документов, который направили на рассмотрение в военкомат. 4 апреля бойцу был вручен заветный документ. Также Ульяна Матвеева оказала ветерану содействие в назначении мер социальной поддержки и получении налоговых льгот.



«Еще на фронте понимаешь, как важна поддержка, - сказал мужчина. – Но и в тылу без нее не справиться. Благодаря помощи фонда я обрел ветеранский статус. Спасибо сотрудникам за содействие!»