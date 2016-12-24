Сотрудниками УФСБ задержан житель Саранска за публичные призывы к убийству должностных лиц и поджогу военных объектов в России

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Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия при содействии оперативников Центра по противодействию экстремизму регионального МВД и пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям пресечена противоправная деятельность 37-летнего жителя региона, программиста иностранной компании.
Установлено, что задержанный является приверженцем идей одной из украинских террористических организаций, и через Интернет вел пропаганду ее деятельности. Зарегистрированный в различных интернет-чатах фигурант призывал к финансированию деятельности ВСУ, убийству должностных лиц, поджогу военных объектов на территории России, а также создавал позитивный образ участников военизированного формирования.
Кроме того, житель Саранска предлагал своим знакомым вступить в запрещенную на территории РФ организацию и совершать диверсионно-террористические акции в отношении сотрудников правоохранительных органов России.
Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Ленинским районным судом Саранска мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению причастности подозреваемого к совершению других преступлений.
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В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
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