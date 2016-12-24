Глава Мордовии встретился с победителям и призерам всероссийских олимпиад

10 апреля Глава Мордовии Артём Здунов встретился с победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии, химии и физике. Сразу семь наград оказалось в копилке нашей команды в интеллектуальном состязании по астрономии –1 победитель и 6 призеров.

Приветствуя юных исследователей, Артём Здунов подчеркнул: «Приятно поздравить вас с успешным выступлением на всероссийской олимпиаде школьников по астрономии – оно более чем солидное! Эту марку мы держим уже не первый год. Поздравляю, прежде всего, педагогов – это огромный труд. И вас, ребята - вы настойчиво, сосредоточенно и четко шли к цели и достигли ее! Сегодня мы завершаем состязание по химии – символично, что оно проходит в Мордовии».

Глава республики отметил, что Лицей для одаренных детей – флагман по подготовке талантливой молодежи. Он поблагодарил за эту работу его директора Евгения Вдовина, отметив, что важен и подбор педагогических кадров – от этого в большинстве своем и зависит результат.

В живом непринужденном общении ребята рассказали о своих мечтах и планах, ожиданиях от прошедших олимпиадных соревнований, высказали свои предложения и задали вопросы Главе республики. Вера Меркулова поинтересовалась, принимал ли участие в олимпиадах в школьные годы руководитель региона. Артём Здунов рассказал, что активно участвовал в олимпиадах по математике, русскому языку и литературе, астрономии – это очень важно и ценно.

Победитель всероссийской олимпиады по астрономии, 11-классник Илья Иляков планирует поступать на «Прикладную математику и физику». Он поинтересовался: будет ли востребована эта специализация в республике в будущем. Глава Мордовии заверил: «Многим предприятиям региона нужны будут такие кадры. В Мордовии всегда будет для вас работа!»

Учитель физики и астрономии Лицея №43 Людмила Зуева предложила создать в республике летние школы по астрономии – это поможет стимулировать интерес к предмету у подрастающего поколения. Артём Здунов поддержал предложение, а также поручил подготовить заявку на грантовую поддержку по созданию тематической смены вместе с Движением первых.

Руководитель команды России на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, старший преподаватель кафедры небесной механики математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин подчеркнул, что в ближайшем будущем астрономия в Мордовии будет на высочайшем уровне – для этого есть все предпосылки и условия. На прошедшей олимпиаде команда республики стала результативнее команды северной столицы страны. Он рассказал также, что уже вынашивает несколько научных проектов по астрономии и космонавтике, в которые планирует обязательно привлечь нашу республику.

«В Мордовии замечательная школа, здесь грамотно поддерживают образовательный процесс. Ребята, держитесь за свою школу, за свою республику! Мордовия о вас точно не забудет!» - напутствовал юных дарований Борис Эскин.

Заместитель председателя жюри всероссийской олимпиады школьников по химии, завершившейся сегодня в Саранске, декан химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Карлов отметил, что результаты школьников из Мордовии просто выдающиеся, а сама олимпиада была организована на высочайшем уровне.

Учитель химии Республиканского лицея Дмитрий Хлевин, принимавший участие в организации и проведении заключительного этапа олимпиады по химии в Саранске, сказал: «Проводить состязания такого уровня – это большая честь, но и большая ответственность. Многие регионы за это просто не берутся. В нашем лицее созданы прекрасные условия, и мы максимально используем эти возможности!»

Еще одно из озвученных в ходе встречи предложений касалось подготовки национальных сборных школьников России для участия в международных олимпиадах по естественным предметам именно на базе Республиканского лицея. «Идея отличная!» - поддержал Глава Мордовии.

В завершение встречи Артём Здунов пожелал школьникам еще больших побед и весомых результатов в жизни и подарил памятные подарки.