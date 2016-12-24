В Мордовии суд вынес приговор гонцу телефонных мошенников, взявших у пенсионерки деньги от продажи квартиры

В августе прошлого года в дежурную часть полиции Саранска обратилась 72-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что в конце июня в мессенджере с ней связался неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что ее квартира в результате незаконной сделки продана агентством недвижимости. Для того, чтобы вернуть жилье и найти мошенников, жительнице города требовалось самой выставить жилплощадь на продажу в том же агентстве.

По указанию «офицера» пенсионерка обратилась к риелторам, которые оценили ее недвижимость в 2,5 миллиона рублей. Квартиру осмотрели несколько потенциальных покупателей, но их всех не устроила цена. В конечном итоге, жилплощадь ушла за 2 миллиона 460 тысяч рублей, из которых 98 тысяч составило вознаграждение за работу посредника.

После продажи недвижимости пенсионерке позвонил все тот же «сотрудник спецслужбы» и пояснил, что полученные от реализации квартиры деньги необходимо разделить по 100 тысяч рублей и перевести через банкомат на определенные реквизиты. В это время о происходящем узнала невестка пожилой женщины, которая запретила ей перечислять деньги.

Но аферисты не желали упускать добычу. Они уговорили жительницу Саранска отдать деньги курьеру, который подъедет к ней домой. При этом, пенсионерку успокаивали заверениями, что деньги ей непременно вернут после проведения комплекса оперативных мероприятий и поимки мошенников. В результате, она согласилась.

Ночью домой к пожилой женщине пожаловал посланник, которому она передала более 2 миллионов 360 тысяч рублей. В дальнейшем, после многочисленных попыток дозвониться мнимому сотруднику ФСБ женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщает МВД по РМ, в результате проводимых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастного к совершению преступления. Им оказался 39-летний житель Нижнего Новгорода. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в Мордовию.

Выяснилось, что криминальную подработку он нашел в интернете - с ним в мессенджере вышел на связь некий деятель и предложил выполнить работу курьера. Получив от куратора необходимый адрес, он приехал на такси в Мордовию и забрал у женщины денежные средства. Деньги он положил на счет отца, с которого по указанию неизвестного перевел на нужные счета основную сумму, оставив себе в качестве вознаграждения 130 тысяч рублей.

В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый свою вину признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан возместить материальный ущерб потерпевшей в размере 2 361 600 рублей.