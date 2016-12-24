В Саранске нетрезвый водитель пытался подкупить инспектора ДПС за 100 тысяч рублей

Как сообщает МВД по РМ, в ночь на 6 апреля в Саранске на улице Пушкина при надзоре за дорожным движением инспектором ДПС была остановлена автомашина «Лада Приора» под управлением 22-летнего жителя Чамзинского района. В ходе проверки документов сотрудником Госавтоинспекции было установлено, что водитель управлял транспортным средством с признаками опьянения.

После прохождения медицинского освидетельствования факт употребления алкоголя водителем подтвердился. Тогда за несоставление в отношении него административного материала молодой человек около патрульной автомашины в устной форме предложил сотруднику полиции взятку.

При этом, он камуфлировал свои коррупционные предложения сленговыми словечками и постоянно повышал ставки – «тридцатка», «сорок», «полтос» и наконец – «сотка».

Неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу автомобилист игнорировал, и упорно пытался за деньги предать забвению свой пьяный заезд.

Инспектор ДПС доложил о данном факте в дежурную часть Госавтоинспекции. На место была вызвана следственно-оперативная группа. В отношении автовладельца был составлен протокол за вождение в состоянии опьянения, а его остальные деяния оценят в Следственном комитете по РМ.