10 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню светотехника. Мордовия - единственный регион в стране, где такой праздник учрежден официально. В этом году у него юбилей - 25 лет.

Представителей отрасли поздравил Глава республики Артём Здунов. «Мордовия остается ведущим центром светотехнической промышленности и столицей света. От всей души благодарю многие поколения ветеранов светотехники, трудовые династии, инженеров, рабочих, научных деятелей, всех специалистов, кто обеспечивает этот высокий результат. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде и всего самого доброго», - сказал лидер региона.

Артём Здунов отметил, что в Мордовии создан научно-производственный комплекс. В его арсенале - уникальные изделия, которые не имеют аналогов в России и за рубежом. Республика лидирует в стране по доле инновационной продукции в общем объеме промышленного производства и большая часть – именно светотехническая продукция. За прошлый год объемы производства электрического оборудования выросли на 22% и составили 61 млрд рублей.

Этот год является юбилейным сразу для двух флагманов республики - 75-летие отметят «Лисма и «Ардатовский светотехнический завод».

Совместно с «Заводом световых приборов» реализуется проект по организации массового производства импортозамещающей светотехнической продукции. Значительный вклад в развитие отрасли вносят и малые предприятия, среди которых можно выделить «Рефлакс-С». Это единственный российский производитель газоразрядных ламп высокого давления. За прошлый год предприятие нарастило объем производства на 67%, количество инновационной продукции выросло более чем в 4 раза.

«Отрадно, что у нас есть наша сокровищница - Научно-исследовательский институт источников света имени А.Н. Лодыгина. Мордовия ориентируется на науку, а когда есть такая устойчивая платформа, мы сможем и увеличивать инновационную продукцию, и развивать особо-экономическую зону», - добавил Артём Здунов.

С профессиональным праздником светотехников Мордовии также поздравили Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин и заместитель Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев. Лучшим работникам отрасли вручили государственные награды.