В Мордовии для весенне-летнего содержания участков федеральных трасс привлекут 50 специалистов и 86 единиц уборочной техники

Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород переходят на режим весенне-летней эксплуатации федеральных трасс.

Для нормативного содержания подведомственных автомобильных дорог в Мордовии к работам на федеральных трассах Р-158, Р-178 и М-5 «Урал» (подъезд к Саранску) привлекут 50 специалистов и 86 единиц уборочной техники: 39 КДМ, 13 тракторов с щетками, восемь экскаваторов и погрузчиков, шесть автогрейдеров и 20 единиц другой вспомогательной техники.

Весенне-летнее содержание предусматривает регулярную механизированную очистку и пролив проезжей части, мойку дорожных знаков, барьерного ограждения и сигнальных столбиков. Дорожники убирают мусор и посторонние предметы с дороги и из полосы отвода. Производится заливка трещин и устранение других дефектов на проезжей части. Обновляется дорожная разметка, сигнальные столбики и светоотражающие катафоты. Кроме того, проводится текущий ремонт и окраска знаков, автопавильонов, перильного ограждения, бордюров, надземных переходов и других конструкций.