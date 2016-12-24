Благодаря волонтерам культуры в Мордовии сохраняются памятники архитектуры и проводятся экскурсии на мордовских языках

В Мордовии реализуется региональный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура». В его рамках все больше жителей республики примыкают к сообществу волонтеров культуры. Одним из пионеров движения в Мордовии стала Татьяна Червячкова.

За время своей добровольческой деятельности Татьяна вместе с командой реализовала множество проектов, которые получили поддержку Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Все разработки направлены на сохранение культуры и традиций народов Мордовии.

Один из первых ее проектов назывался «Легенды дворянских усадеб». В Мордовии сохранилось 16 памятников архитектуры, в которых много лет назад жили дворянские семьи. Некогда великолепные постройки в наши дни находятся в полуразрушенном состоянии. Забывается и история людей, которые ими владели. Волонтеры культуры решили исправить ситуацию. Более года они приводили в порядок усадьбы и прилегающие к ним территории. Была проделана большая работа, направленная на популяризацию дворянской культуры мордовского края.

В прошлом году Татьяной было инициировано сразу два проекта. Один из них – экскурсионный квест «Загадки города С». Он вошел в Сборник практик финалистов конкурса Профессионального мастерства - 2023. Второй называется «Эрек кяль. Живой язык». В его рамках краеведы проводят экскурсии и культурно-образовательные мероприятия на мокшанском и эрзянском языках.

«Быть волонтером – это мое призвание. Мне нравится помогать людям и изменять мир к лучшему. Я люблю свою работу и верю, что помогаю людям делать мир добрее и лучше», - рассказывает о себе Татьяна.



Профессиональная и общественная деятельность Татьяны Червячковой тесно связаны. Она является заместителем директора по научной работе Мордовского краеведческого музея имени И.Д. Воронина. Творческая и деятельная натура не позволила ей заниматься только работой. Татьяна возглавила региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры», ресурсный центр Волонтеры культуры Мордовии и первый Добро.Центр открытый в нашем регионе.

Энтузиазму и работоспособности Татьяны остается только удивляться. Сейчас в качестве амбассадора международной премии #Мывместе она ведет активную работу по популяризации конкурса.