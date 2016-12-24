В Доме Республики обсудили вопросы строительства новых объектов утилизации ТКО

9 апреля у Главы Мордовии прошло совещание с руководителем Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия Марком Чиненковым. В совещании приняли участие главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, вице-премьеры Инсаф Хайруллин и Раиса Цыбизова, руководители Минприроды и МинЖКХ республики.

Обсуждались вопросы взаимодействия по выполнению задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в области экологии и природопользования. В том числе речь шла о проблеме размещения отходов. Глава Мордовии особо отметил важность этого вопроса.

«Тема эта горящая и актуальная, потому что наряду со строительством в республике нового мусоросортировочного комплекса и полигона у нас заканчивается вместимость действующих объектов размещения. Последствия могут быть очень опасными, поэтому нужно действовать на опережение».



Сейчас приемка и размещение отходов, образующихся на территории Мордовии, осуществляется на девяти полигонах.



Первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ Елена Цыцарева проинформировала об остаточной вместимости объектов размещения отходов в республике и принимаемых мерах по созданию новых мощностей.

«В настоящее время в рамках заключенных концессионных соглашений разработана проектно-сметная документация для прохождения экологической экспертизы по объекту «Межмуниципальный полигон №1 с линией компостирования органической фракции ТКО». Мощность полигона - 120 тысяч тонн в год, мощность линии компостирования - 63 тысячи тонн в год», - отметила она. Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд 450 млн рублей.



Строительство этого объекта позволит снизить объемы ТКО, которые идут на полигоны.



Марк Чиненков отметил необходимость четкого соблюдения природоохранных требований, как на стадии проектирования, так и в дальнейшем в ходе строительства объекта. Особое внимание должно быть уделено снижению процента отходов, поступающих на захоронение на полигоне, за счет их вторичной переработки.